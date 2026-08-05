Son muchas las personas que odian el calor y que intentan buscar refugio en puntos fríos del país. Hace unos días, se mostraba como Navasfrías se convertía en uno de los puntos más frescos del país, poniendo en el foco las noches del municipio de la comarca mirobrigense, que veía como una chaquetilla de mañana o incluso abrigo de madrugada serían fieles aliados.

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En esta ocasión, nos marchamos a una diferencia de dos horas, más exactamente a 140 kilómetros, hasta la estación de esquí de La Covatilla, donde se han registrado temperaturas que bien podrían estar buscando muchos salmantinos y salmantinas que no ven el calor con buenos ojos.

La temperatura ha bajado de los diez grados, situándose en los 7,9 grados a las 05:50 horas, convirtiéndose así en el segundo punto del país más frío. Como no podía ser de otra forma, el Puerto del Pico ha sido el primero, bajando ligeramente esta marca hasta los 7,8 grados centígrados a las 07:20 horas.

Un poco más lejos nos encontramos con Sanabria, más en concreto en Robleda-Cervantes, donde se han vivido a las 8:30 horas unos 8,5 grados. Ya lejos de estos termómetros, nos encontramos dos puntos en Soria como la cuarta y quinta marca más fría de Castilla y León. Por un lado Ucero, con 10,1 grados y por otro lado Morón de Almazán, con 11,1 grados.