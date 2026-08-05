La Junta incluye a la comarca de Peñaranda en la nueva zona restringida por la Enfermedad de Newcastle

La Junta de Castilla y León ha declarado nuevas Zonas de Restricción Adicional a causa de la Enfermedad de Newcastle, incluyendo en las mismas una comarca de Salamanca, el área veterinaria de Peñaranda de Bracamonte, según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León durante este miércoles, 5 de agosto.

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La institución regional lo ha declarado debido a la dispersión geográfica de las granjas de la comunidad, con una alta densidad avícola en toda la región. Eso sí, el único territorio salmantino que aparece es el de Peñaranda de Bracamonte, mientras que en Ávila ha sido la de Arévalo y San Pedro del Arroyo; en Segovia las unidades veterinarias de Cantalejo, Carbonero el Mayor, Cuéllar y Santa María la Real de Nieva, en Valladolid la de Medina del Campo, Olmedo, Peñafiel, Tordesillas y Valladolid y la de Zamora en Toro.

De este modo, se realiza un control exhaustivo, permitiendo envíos de las ZRA al matadero más cercano, comunicándose previamente los controles y realizando los sacrificios en lotes separados tras pasar previamente una inspección clínica y con una estricta limpieza y posterior desinfección. Asimismo, los envíos a los mataderos se tendrán que realizar en lotes completos o menores viajes posibles.

Desde la Junta de Castilla y León también se ha suspendido la venta directa de manera temporal, además de prohibir el autoconsumo y la repoblación comercial requiriendo para ello autorización previa con al menos de 72 horas.