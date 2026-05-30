Salamanca refuerza sus emergencias sanitarias con una nueva unidad avanzada y mantiene su helicóptero medicalizado

Salamanca continúa fortaleciendo su red de emergencias sanitarias con nuevos recursos destinados a mejorar la atención urgente. La provincia mantiene una de las bases de helicópteros de Sacyl, integrada en la red autonómica que está siendo ampliada con seis nuevos helicópteros de emergencias gracias a una inversión de 95,4 millones de euros por parte de la Junta de Castilla y León.

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Además, Salamanca contará con una de las cinco nuevas unidades de enfermería de emergencias y soporte vital avanzado incorporadas al sistema regional. En concreto, el nuevo recurso estará ubicado en Peñaranda de Bracamonte.

La mejora de los medios sanitarios llega en un momento positivo para Castilla y León, que ha escalado del noveno al segundo puesto en el Barómetro Sanitario nacional en la valoración de los servicios de emergencias.