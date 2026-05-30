El acuartelamiento General Arroquia acogió la entrega de condecoraciones y el reconocimiento Zapador Minador al comandante José Antonio Torrente Malvido

El acuartelamiento General Arroquia de Salamanca ha sido escenario de la celebración de la festividad de San Fernando, patrón del Arma de Ingenieros, en un acto presidido por el general jefe del Mando de Ingenieros y comandante militar de Salamanca y Zamora, Julio Rello Varas.

Publicidad Publicidad

Durante la ceremonia se entregaron condecoraciones y premios del Arma de Ingenieros, además de la distinción Zapador Minador, concedida este año al comandante José Antonio Torrente Malvido por su apoyo y colaboración con el Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº 11.

El acto concluyó con un homenaje a los que dieron su vida por España y el tradicional desfile militar.