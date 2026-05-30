Salamanca vuelve a Viena para promocionarse como capital internacional del español

‘Salamanca, Ciudad del Español’ ha participado por segundo año consecutivo en la gran final del III Concurso Nacional de Español en Austria, celebrada en Viena y considerada una de las principales citas dedicadas a la enseñanza del español en el país.

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La presencia salmantina se enmarca en el Plan del Español 2026 de la Junta de Castilla y León. El certamen reunió a nueve finalistas de distintas regiones de Austria y contó con la colaboración de instituciones como el Instituto Cervantes, la Embajada de España y el Ministerio de Educación austriaco.

Durante el acto de clausura, celebrado en la Embajada de España en Austria, representantes de Salamanca hicieron entrega de materiales didácticos y promocionales a los participantes.