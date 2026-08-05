La Junta reclama prioridad en el suministro de vacunas para las zonas afectadas por Newcastle

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha reforzado la coordinación con los laboratorios fabricantes de vacunas frente a la enfermedad de Newcastle para asegurar un suministro estable y proteger las explotaciones avícolas de Castilla y León.

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Castilla y León cuenta con uno de los sectores avícolas más importantes de España, con una actividad estratégica para la producción de carne y huevos, la generación de empleo y la actividad económica en numerosas zonas rurales. Por ello, la Junta considera esencial reforzar las medidas de prevención y control sanitario que permitan garantizar la continuidad y estabilidad de las explotaciones.

En una reunión entre la consejería y los laboratorios para coordinar el suministro de vacunas, el consejero ha asegurado que "Las vacunas tienen que llegar a tiempo y, en primer lugar, allí donde existen focos. Cada día cuenta para contener la enfermedad, evitar su propagación y proteger las explotaciones".

Las necesidades de vacunación de Castilla y León frente a la enfermedad de Newcastle se estiman en torno a 215 millones de dosis anuales. Los laboratorios han trasladado que esta demanda podrá atenderse mediante el aumento del ritmo de fabricación y el suministro que ya se está realizando.Los representantes de los laboratorios han mostrado además su disposición a mantener una coordinación permanente con la Consejería para anticipar las necesidades derivadas de la evolución epidemiológica y evitar tensiones en el abastecimiento.

La vacunación obligatoria ha comenzado este mes de agosto en Valladolid y Segovia y se extenderá a partir de septiembre al resto de la Comunidad. El consejero ha solicitado a los laboratorios que, en la medida de lo posible, prioricen el envío de dosis a las zonas donde se hayan detectado focos y atiendan posteriormente las necesidades del resto de Castilla y León y de España.

Por otra parte, el consejero ha reiterado la necesidad de establecer un mando único en sanidad animal que permita responder de forma homogénea, coordinada y eficaz ante las enfermedades ganaderas.