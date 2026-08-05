Detienen al autor de una treintena de robos en cinco provincias, entre ellas Salamanca

La Guardia Civil, en el marco de las operaciones ARAPO25-APIS26, ha detenido a un varón que cometió un total de 33 saqueos en cinco provincias de España, entre ellas Salamanca, Cuenca, Toledo, Madrid y en Zamora, esta última en la que ha sido detenido tras realizar un robo con fuerza en la localidad de Toro.

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Todo se remonta al pasado año, cuando en abril de 2025, varias personas encapuchadas asaltaron a un empresario en la A-11, sustrayendo un total de 7.000 euros. En el lugar, se amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones y un bate de béisbol tanto a la personas mencionada anteriormente como a los acompañantes.

Casi un año después, en el mes de marzo, se cometía otro robo en la localidad de Toro, en un establecimiento de informática, donde se forzó la puerta y se accedió al interior sustrayendo diversos efectos, huyendo con el vehículo hasta la capital del Tormes. Asimismo, esa misma noche, en la huida, también hicieron una parada en una fábrica de embutidos salmantina para cometer otro robo.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Zamora, en el marco de las operaciones ARAPO25-APIS26, haciéndose cargo de las actuaciones, determinaron que uno de los presuntos autores del robo realizó tanto el saqueo en Toro como en Salamanca.