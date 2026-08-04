Una pelea entre dos varones en la calle Gran Capitán deja un herido

Una supuesta pelea entre dos varones en la calle Gran Capital ha concluido en una agresión con un herido.
El aviso ha sido notificado al 1-1-2 de Castilla y León pasadas las 10:30 horas de este martes 4 de agosto, donde se informaba de una agresión a un hombre por una pelea a la altura del edificio número 28.
Según relatan testigos presenciales a Salamanca24horas, la confrontación se ha producido entre un repartidor y el usuario de un garaje. El presunto motivo de la agresión habría sido que el repartidor había estacionado la furgoneta que conducía en la puerta del aparcamiento, siendo agredido por el otro varón.
Hasta el lugar se han desplazado cuatro patrullas de la policía para poner orden y esclarecer lo ocurrido. En concreto, se han personado en el lugar dos vehículos del Cuerpo Nacional de la Policía de Salamanca y dos de la Policía Local, también una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido que presenta una brecha en la cabeza.