Un detenido por provocar un incendio forestal en la comarca de Ledesma

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han arrestado este lunes a un varón como presunto responsable de provocar un incendio forestal en la comarca de Ledesma, según ha podido saber Salamanca24horas.com

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Se trata de un incendio forestal originado en torno a las 18:00 horas en el término municipal de La Samasa, y por el que se han tenido que desplazar una decena de medios.

A las 21:00 horas el número de medios que estaban interviniendo se había reducido y a las 21:50 horas la Junta da por extinguido el fuego indicando en su causa de origen que ha sido intencionado.