A las 12:46 horas de este lunes, los Bomberos de la Diputación de Salamanca han recibido un aviso por un incendio en un solar en el término municipal de Alba de Tormes. En concreto, el fuego se encuentra próximo a la carretera CL-510, que conecta Salamanca con Piedrahíta.

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Bomberos Alba De Tormes (1)

Actualmente, se encuentran trabajando en el lugar un total de cinco medios pertenecientes a los municipios de Villares de la Reina y Alba de Tormes.

Además, también se encuentran actuando efectivos de la Junta de Castilla y León. En concreto, entre esos cinco medios se observan un agente y tres camiones autobomba.

Bomberos Alba De Tormes (3)

Tal y como aparece en la plataforma INFORCYL, aún se desconocen los motivos del incendio.