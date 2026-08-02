Un senderista de 54 años ha tenido que ser rescatado del Pozo de los Humos durante la jornada de este domingo, 2 de agosto. Sobre las 12:20 horas, el COS de la Guardia Civil recibía el aviso de la indisposición de un varón en uno de los caminos de la zona, lo que ha movilizado rápidamente a los servicios de emergencias hasta el término municipal de Masueco.

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Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una patrulla del puesto de Monleras, además de la teniente adjunta de la compañía de Vitigudino, quienes han prestado apoyo al personal sanitario que se encontraba atendiendo al senderista.

Socorren a Un Senderista Indispuesto En El Pozo De Los Humos