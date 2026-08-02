Herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en la rotonda de Buenos Aires

Una mujer ha resultado herida leve tras un accidente entre dos turismos en la rotonda de Buenos Aires, en el término municipal de la capital del Tormes. Un incidente que se ha producido tras una colisión por alcance y al que el personal de una ambulancia ha acudido para asistir a la mujer tras encontrarse de manera fortuita el accidente.

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Además, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2, la colisión no ha sido de gravedad, por lo que los servicios sanitarios del SACYL han atendido ‘in situ’ a la fémina que refería un dolor de carácter leve.