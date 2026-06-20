Herida una motorista de 25 años tras una colisión con un turismo en la SA-300, en Salamanca

Una mujer de unos 25 años ha resultado herida este viernes tras verse implicada en una colisión entre una motocicleta y un turismo en la carretera SA-300, a la altura del punto kilométrico 2, en el término municipal de Salamanca.

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El aviso del accidente se recibió a las 19:55 horas, momento en el que se alertó de un siniestro en el que se habían visto involucrados ambos vehículos. Como consecuencia del impacto, la conductora de la motocicleta sufrió heridas y precisó asistencia sanitaria.