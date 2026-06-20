Un conductor se da a la fuga a pie tras huir de un control policial y chocar con su coche contra una señal en Salamanca capital

Un vehículo ha sido interceptado por agentes de la Guardia Civil de Tráfico después de protagonizar una fuga al huir de un control policial.
Tal y como ha podido saber Salamanca24horas, los hechos habrían ocurrido a las 8:00 horas de la mañana de este sábado durante el desarrollo de un control rutinario de la Guardia Civil.
El conductor del vehículo habría hecho caso omiso a las indicaciones de los agentes, emprendiendo la huida. Durante la fuga, habría colisionado contra una señal de tráfico, causando el derribo de la misma, en la calle Astorga. Sin embargo, el conductor no habría desistido de su intento de huida, avanzando unos metros más.
Finalmente, el sujeto habría logrado bajarse del coche, abandonándolo, y emprendiendo la huida a pie.
En el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Nacional y Policía Local.