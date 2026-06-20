Salamanca recibe a 2.125 opositores en una jornada marcada por la alta competencia en Inglés y Música

Más de 2.000 opositores se juegan su futuro en Salamanca en la mañana de este sábado. Desde las 8:30 horas, 2.125 opositores se examinan en la capital del Tormes en una jornada clave para conseguir una plaza fija de empleo público.

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El despliegue se concentra en cuatro sedes de la ciudad (los institutos Lucía de Medrano, Fray Luis de León, García Bernal y Uribarri), donde los nervios y los repasos de última hora han marcado el ambiente desde primera hora.

Opositores Fray Luis de León

La especialidad de Inglés es la más multitudinaria de la convocatoria, con 1.407 aspirantes que pelean por 155 plazas en el IES Lucía de Medrano. Por su parte, el IES Fray Luis de León acoge los exámenes de Música, una asignatura muy esperada tras años sin convocarse, donde 460 personas compiten por un cotizadísimo botín de apenas 9 plazas.

El resto de opositores se dividen en las ramas técnicas y sanitarias. En Procesos diagnósticos clínicos hay 13 plazas para 125 aspirantes y en Procedimientos de diagnóstico clínico se ofertan 12 plazas para 133 personas.

Opositores Fray Luis de León

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Aunque inicialmente se distribuyeron entre el García Bernal y el Uribarri, la previsión era unificar ambos exámenes en este último centro por ser la sede habitual de estas asignaturas.