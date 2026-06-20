Miles de opositores de Secundaria están llamados este sábado a las aulas de Salamanca

Más de 2.100 personas están llamadas este sábado, 20 de junio, a las oposiciones que se celebran en cuatro sedes diferentes, entre las que se encuentran los colegios Lucía de Medrano, Fray Luis de León, García Bernal y Uribarri. Las especialidades que se darán cita serán inglés, música, Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico.

Publicidad Publicidad

En este proceso, inglés será el que conlleve más gente, aunque música sea otra de las asignaturas que más tiempo llevan sin convocarse, por lo que se han movido hasta la ciudad salmantina un total de 2.125 personas. Como es lógico, al ser el resto de especialidades procesos, incorporarán menos opositores a las aulas salmantinas.

Por un lado, se han convocado un total de 155 plazas en inglés para un total de 1.407 aspirantes, teniendo lugar este examen en el IES Lucía de Medrano. Por otro lado, en el Fray Luis de León se darán cita los opositores de música, con un total de 9 plazas para 460 personas que se presentan al examen.