Torneo de fútbol, misa, comidas o la suelta de los toritos pizarraleños, entre las programación de las fiestas de Pizarrales y El Carmen

Las fiestas de Pizarrales y El Carmen se celebrarán entre el 22 y el 28 de junio, dando inicio al torneo de fútbol sala que tendrán lugar en las pistas de La Salud este sábado día 20 entre las 16:00 y las 23:00 horas.

Publicidad Publicidad

Del 22 al 26 de junio hay una exposición fotográfica que se podrá visitar en la iglesia vieja de Pizarrales, abierta en horario de 17:00 a 21:00 horas. Esos mismos días del 23 al 25 habrá un campeonato de rana, además de la proyección de la película 'El 47' al aire libre en la plaza de la Iglesia.

El día 26 junto al 27 y el 28 es cuando más actividades hay programadas. El 26 en concreto dará comienzo la programación desde las 20:00 horas con la quedada de peñas en la iglesia vieja de la avenida Alfonso Sánchez Montero; a las 21:00 horas será el pregón de las fiestas a cargo de 'Veteranos de Pizarrales'; a las 21:30 horas será la elección del rey y reina de las fiestas; a las 21:45 horas habrá un beer pong; y a las 22:30 horas discomóvil.