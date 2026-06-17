Así serán las fiestas de San Juan en Pelabravo, consulta el programa completo

El Ayuntamiento de Pelabravo ha presentado su esperado programa para las Fiestas de San Juan 2026, un despliegue de seis jornadas consecutivas que se extenderá desde el martes 23 hasta el domingo 28 de junio. La propuesta de este año destaca por lograr un perfecto equilibrio entre las tradiciones locales, citas gastronómicas colectivas, verbenas musicales y espectáculos deportivos.

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El arranque de las celebraciones tendrá lugar la noche del martes 23 de junio, abriendo con la tradicional Procesión de la Víspera a las 22:00 horas. A continuación, el ritmo de la agrupación Blocco Charro dinamizará las calles mientras se realiza el reparto vecinal de perronillas y chupitos. Los actos centrales de la noche serán la emotiva "Caja de los Deseos" (23:15) y el encendido de la emblemática hoguera de San Juan a las 23:30, que este año arderá al compás de una exhibición de percusión.

El miércoles 24, día de San Juan Bautista, comenzará al alba con la alborada del tamborilero. A las 13:00 horas se celebrará la eucaristía cantada por el Coro Tomás de Villanueva seguido de la procesión. Tras los actos religiosos, habrá una gran paella popular, seguida de una tarde familiar con rampa acuática e hinchables, coronando la jornada el grupo folclórico "Charros y Gitanos".

Las actividades continuarán el jueves 25 con la Misa del Sagrado Corazón, tras la cual la parroquia ofrecerá vino y pastas, torneos vespertinos de Laser Tag para los jóvenes y el concierto del grupo "Al Límite" por la noche. El viernes 26 centrará su atención en el tejido de peñas locales mediante una gran Gymkana de valientes amenizada por la charanga El Tinglao, una cena de huevos rotos y la presentación nocturna de la aclamada Orquesta Princesa.

El sábado 27 se perfila como uno de los días con mayor afluencia de público. Tras la "Cacharrá" y la posterior parrillada popular, el municipio acogerá a las 20:30 horas un plato fuerte internacional: el espectáculo de motor extremo Ducati Stunt Pro y Fórmula Drift, a cargo del reputado especialista Emilio Zamora. La noche cerrará por todo lo alto con el concurso de disfraces, la música de la Orquesta Kronos y una sesión extendida a cargo de DJ Dinamix.

El broche de oro de la edición de 2026 llegará el domingo 28 de junio. La programación despedirá los festejos con una animada Verbena del Vermú liderada por Diego Jiménez a las 13:00 horas, y una sesión cultural de tarde con la obra del grupo "Teatro Sin Complejos".

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Programa de Actividades Martes 23

22:00 – Procesión Víspera

– Procesión Víspera 22:45 – Animación con Blocco Charro, reparto de perronillas y chupitos

– Animación con Blocco Charro, reparto de perronillas y chupitos 23:15 – Caja de los Deseos

– Caja de los Deseos 23:30 – Hoguera a ritmo de percusión Miércoles 24

12:45 – Alborada con Tamborilero

– Alborada con Tamborilero 13:00 – Eucaristía en honor a San Juan Bautista (Coro Tomás de Villanueva) y Procesión

– Eucaristía en honor a San Juan Bautista (Coro Tomás de Villanueva) y Procesión 14:30 – Paella

– Paella 16:00 - 19:00 – Hinchables y rampa acuática

– Hinchables y rampa acuática 21:00 – Charros y Gitanos Jueves 25

13:00 – Misa Sdo. Corazón seguida de Procesión (al finalizar se compartirá un vino y pastas en la Iglesia)

– Misa Sdo. Corazón seguida de Procesión (al finalizar se compartirá un vino y pastas en la Iglesia) 19:00 - 21:00 – Laser Tag

– Laser Tag 22:00 – Grupo "Al Límite" Viernes 26

20:00 – Gymkana para peñas y valientes / Charanga El Tinglao

– Gymkana para peñas y valientes / Charanga El Tinglao 22:00 – Huevos rotos

– Huevos rotos 00:00 – Orquesta Princesa Sábado 27

12:00 – Hinchables multijuego

– Hinchables multijuego 14:00 – Cacharrá

– Cacharrá 15:00 – Parrillada

– Parrillada 19:00 – Concurso de disfraces

– Concurso de disfraces 20:30 – Ducati Stunt Pro y Fórmula Drift con Emilio Zamora

– Ducati Stunt Pro y Fórmula Drift con Emilio Zamora 23:30 – Orquesta Kronos (A continuación, DJ Dinamix) Domingo 28