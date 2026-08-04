Récord histórico de visitantes durante las fiestas de Santa Marta

Han sido las fiestas más multitudinaria y participativa de la historia de Santa Marta de Tormes. Así lo asegura el Ayuntamiento de la localidad que hace un balance muy positivo de las celebraciones que este año se han prolongado durante diez intensos días, el municipio.

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Como explicó el alcalde, David Mingo, “estamos hablando de más de 92.500 participantes en la programación de nuestras fiestas, entendiendo que es una cifra aproxima que se deduce de los aforos de los espacios en los que se han realizado las actividades y que hablamos de participantes no únicos”.

El balance realizado por el Ayuntamiento no puede ser más positivo. La excelente respuesta ciudadana, la ausencia de incidentes de relevancia, la extraordinaria calidad de la programación y el impecable funcionamiento de toda la organización permiten calificar estas fiestas como un rotundo éxito.

En ese sentido, Mingo quiso resaltar que “hemos alcanzado cifras de récord, si tenemos en cuenta además que el riesgo de incendio nos ha obligado a suspender y aplazar los dos espectáculos pirotécnicos y que hemos dejado fuera del cómputo global la Semana de la Juventud y otros actos como el homenaje a las Víctimas del Terrorismo, la inauguración de la ampliación del Espacio Agustín Casillas o la salida de la Vuelta Ciclista a Castilla y León, eventos que han congregado también a cientos de personas”.

Uno de los aspectos más destacados ha sido, sin duda, el dispositivo de seguridad desplegado durante todas las celebraciones, que ha permitido disfrutar de unas fiestas tranquilas y con una incidencia mínima pese a la enorme afluencia de público. El Ayuntamiento quiere reconocer expresamente el extraordinario trabajo desarrollado por la Guardia Civil, con una especial mención a los efectivos de Tráfico y de la USECIC, cuya labor preventiva y operativa ha resultado determinante. Del mismo modo, agradece la profesionalidad de la Policía Local, la dedicación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la colaboración de la empresa de seguridad privada, que han trabajado de forma perfectamente coordinada.

La programación infantil y familiar ha registrado una participación extraordinaria, con actividades culturales, deportivas y de ocio que han llenado calles y plazas durante todos los días de celebración.

Especial protagonismo ha tenido el Festival de Teatro de Calle "Marteatrando" y la segunda edición de ‘Callejeando’.

Pero si ha habido un apartado especialmente brillante ha sido el musical. El escenario de la plaza Tierno Galván ha acogido un cartel difícilmente repetible, con la presencia de algunas de las mejores orquestas del panorama nacional. Panorama, París de Noia, Olympus y Panorama City ofrecieron espectáculos de enorme calidad artística y técnica.

Los actos institucionales también han vivido una edición especialmente participativa. El pregón emocionó a cientos de vecinos en un acto que destacó por su cercanía, autenticidad y profundo sentimiento de pertenencia al municipio. Más de medio millar de santamartinos quisieron acompañar en este día a Javi Gallo y su familia, que fueron los protagonistas indiscutibles de uno de los actos más esperados de las fiestas.

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No hay que olvidar el tradicional chupinazo que de nuevo volvió a convertir la plaza de España en un hervidero de gente con un cómputo aproximado de 4.000 personas dando la bienvenida a las fiestas.



Si hay un colectivo que ha vuelto a demostrar su compromiso con las fiestas ha sido el de las peñas.

Miles de jóvenes han llenado de color, música y ambiente las calles de Santa Marta protagonizando una edición ejemplar, caracterizada por la convivencia, el respeto y la responsabilidad. El reducido número de incidencias registradas evidencia que es perfectamente compatible disfrutar de unas fiestas intensas con el civismo, el respeto al resto de vecinos y el cumplimiento de las normas, reforzando la excelente imagen que proyectan las peñas del municipio.

El Ayuntamiento quiere realizar un reconocimiento muy especial a todos los trabajadores municipales que han hecho posible el desarrollo de las fiestas.