París de Noia hace las delicias de los jóvenes en Santa Marta de Tormes

Una de las fechas marcadas en el calendario interpueblos de Salamanca es la de Santa Marta de Tormes, unas fiestas en las que las mejores orquestas del panorama nacional se dan cita para que miles de personas, entre ellos muchos jóvenes, puedan disfrutar junto a sus amigos de los mejores temazos del momento.

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Paris De Noia En Santa Marta De Tormes Este Miércoles, 29 De Julio

Durante la madrugada del miércoles al jueves, 30 de julio, muchas peñas se han acercado hasta el recinto ferial para proseguir con una celebración que aún no tiene fin. Con París de Noia, se ha demostrado que las fiestas siguen más vivas que nunca, además de indicar que santamartinos y santamartinas siguen teniendo intactas las ganas de divertirse en compañía de sus seres queridos.

Paris De Noia En Santa Marta De Tormes