El Ayuntamiento de Villamayor ha iniciado este miércoles las obras de reurbanización de Canteras Norte, una actuación que, según explican, permitirá resolver "de forma definitiva" uno de los problemas que durante más de cuatro décadas ha afectado a esta zona del municipio: las inundaciones que se producían en garajes, sótanos y viviendas cada vez que se registraban tormentas de gran intensidad. Además, dichas obras cuentan con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de 453.750,50 euros.

Publicidad Publicidad

Esta intervención supone la continuación de la actuación realizada el pasado año en Canteras Sur, completando la renovación integral de la urbanización más antigua de Villamayor.

La obra contempla, además, la construcción de una nueva red independiente de aguas pluviales, separándola completamente de la red de aguas residuales existente. De este modo, el agua de lluvia, según prometen desde el Ayuntamiento, dejará de circular por las conducciones donde se encuentran conectadas las acometidas de las viviendas, eliminando prácticamente el riesgo de que la red vuelva a saturarse y el agua penetre en los garajes y sótanos.