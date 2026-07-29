Unionistas cae en los minutos finales ante el Burgos

Unionistas comenzó su pretemporada con buenas sensaciones ante el Burgos, pero con derrota. Los visitantes se llevaron el encuentro con un gol de Javi Llabrés en el minuto 85.

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El primer once titular de Javi Medina estuvo formado por Bernad bajo palos; Morer, Retu, Ramiro y Eloy Alonso en defensa; Ale Marcelo, Luis Alcalde y Álex Gil en la medular; y con Álvaro Gómez, Óscar Cañedo y Pau Ferrer como atacantes.

Los compases iniciales del encuentro dejaron claro qué quiere Javi Medina en el verde: juego controlado desde atrás, girar en los centrocampistas y atacar el área rival. Unionistas hizo muy bien lo primero; aceptable lo segundo y no tuvo ritmo para lo tercero (aunque esto último es lo habitual en los primeros minutos de pretemporada).

Una de las pinceladas tácticas fue ver a Morer desplazarse desde el puesto de lateral derecho hacia dentro para formar como falso pivote con Ale Marcelo y hacer que Unionistas progresase con la pelota.

Tras la pausa de hidratación, el partido se enfeó. Una fea patada de Mollejo sobre Ramiro acabó con amarilla para el punta visitante y con un rifi rafe entre los futbolistas.

Amistoso Unionistas Burgos 26

En el descanso, revolución de Javi Medina: Álex Daza bajo palos; Hugo Martín, Pedro López, Porcel y Joel Fortes en la zaga; doble pivote para Juanma y Tomás Cáceres; y Abde Saidi, Kai y De la Nava por detrás del '9' Steffan. Un equipo con muchísima presencia del filial.

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Fue el nipón Kai el que generó la primera gran ocasión de Unionistas con un buen pase en la frontal del área a Juanma, que chutó cruzado desde dentro del área.

Unionistas estuvo muy seguro en la salida de balón hasta el minuto 80, cuando una pérdida en la frontal del área acabó con un disparo de Curro al travesaño.

No fue el único chut al larguero del Burgos. Ethan, con un potente disparo, se topó con la madera para evitar el 0-1 de los visitantes.