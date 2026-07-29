Unionistas femenino renueva a su columna vertebral para su debut en Tercera RFEF

El equipo femenino de Unionistas debutará esta temporada en Tercera RFEF. Con dos ascensos en dos años consecutivos, el equipo blanquinegro tendrá un difícil reto por delante durante la próxima campaña.

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Para ello, en Unionistas han dado prioridad absoluta para mantener el bloque de estos dos primeros años y han renovado a todo su cuerpo técnico, con Óscar Martín a la cabeza.

Además, ya se conocen un total de nueve jugadores que continuarán en la plantilla: Vega Vicente, Aroa Curto, Claudia González, Ana Delgado, Elena de Deus, Blanca Pérez, Lucía Cacho, Paula Muñoz y Noa Cabrero.