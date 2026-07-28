Javi Medina: “Lo más difícil que hay en el fútbol es construir”

Unionistas arranca la pretemporada este miércoles en el estadio Reina Sofía. Y lo hace ante un poderoso rival de Segunda División, como es el Burgos. El técnico Javi Medina se estrenará en el banquillo charro y deja claro que quiere ver los primeros brotes verdes de su equipo desde el día 1.

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Primer partido de pretemporada. “Nuestro primero partido en casa y vamos a poder conocer a nuestra afición. Llevamos dos semanas de pretemporada y es pronto todavía. Lo más difícil que hay en el fútbol es construir. Tenemos que ir dando los primeros pasos de la temporada”.

Implantar desde ya el modelo de juego. “Esa es la intención. Vamos a tratar desde el primer día hasta el final de mayo en ser un equipo valiente y con personalidad. Tenemos que darle mucha naturalidad al resultado y darle estabilidad y naturalidad se pueden hacer buenas temporadas”.