Ale Marcelo, Luis Alcalde y Pau Ferrer muestran la ambición de Unionistas

Unionistas presentó a tres futbolistas de una tacada. Ale Marcelo, Luis Alcalde y Pau Ferrer ya lucen como jugadores del equipo blanquinegro y mostraron su ambición para la próxima temporada.
Luis Alcalde. "Conozco a Javi desde hace mucho tiempo y la idea que me transmitió el club era muy ilusionante para mí. Antes de venir, los futbolistas nos llamamos y a cada jugador que preguntas, te habla maravillas del club. Quiero que sea una temporada en la que nos salgan bien las cosas y vayamos todos en sintonía. A nivel individual, tener minutos y hacer goles".
Ale Marcelo. "A Javi le conozco desde hace años y siempre hemos estado en contacto. Me comentó la idea de venir aquí, lo tuve muy claro. Y la llamada de Antonio me lo dejó más claro. Tuve un año muy complicado porque me quedé sin encontrar equipo, luego firmé en Zamora y no tuve las oportunidades que quería. Me lo tomo como una máxima motivación. Nos ha pasado en los años que hemos compartido el míster y yo, en Antequera nos costó rodar y empezamos en descenso y al final se nos fue dando para ir ganando muchos partidos y hacer años históricos".
Pau Ferrer. "Muy feliz de estar en esta proyecto. No he hablado con Slavy, pero es un chico muy majo y cuando estuvo aquí hizo lo que tenía que hacer. Dani González es una grandísima persona y la competencia es muy sana, vamos a pelear el sitio los dos. El claro ejemplo de todo esto es Ferrán, que no siempre gana el que empieza, sino que tienes que estar preparado para lo que te dé el míster. Creo que lo que el míster quiere es que seamos exigentes y nos pide trabajar en defensa y en ataque".