Ale Marcelo, Luis Alcalde y Pau Ferrer muestran la ambición de Unionistas

Unionistas presentó a tres futbolistas de una tacada. Ale Marcelo, Luis Alcalde y Pau Ferrer ya lucen como jugadores del equipo blanquinegro y mostraron su ambición para la próxima temporada.

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Luis Alcalde. "Conozco a Javi desde hace mucho tiempo y la idea que me transmitió el club era muy ilusionante para mí. Antes de venir, los futbolistas nos llamamos y a cada jugador que preguntas, te habla maravillas del club. Quiero que sea una temporada en la que nos salgan bien las cosas y vayamos todos en sintonía. A nivel individual, tener minutos y hacer goles".

Ale Marcelo. "A Javi le conozco desde hace años y siempre hemos estado en contacto. Me comentó la idea de venir aquí, lo tuve muy claro. Y la llamada de Antonio me lo dejó más claro. Tuve un año muy complicado porque me quedé sin encontrar equipo, luego firmé en Zamora y no tuve las oportunidades que quería. Me lo tomo como una máxima motivación. Nos ha pasado en los años que hemos compartido el míster y yo, en Antequera nos costó rodar y empezamos en descenso y al final se nos fue dando para ir ganando muchos partidos y hacer años históricos".