Un gran incendio en Portugal, cerca de la frontera, empeora la calidad del aire de la zona oeste y suroeste de la provincia de Salamanca

Desde las 13:30 horas de este lunes, 27 de julio, un centenar de medios trabajan también para luchar contra el fuego más allá de la frontera de España.

Publicidad Publicidad

En Portugal, entre las ciudades de Guarda y la frontera de Vilar Formoso, colindante con la provincia de Salamanca, medios aéreos y terrestres lusos luchan para hacer frente a un gran incendio que ya ha arrasado varias hectáreas.

Se trata de un incendio que ya afecta a varias poblaciones portuguesas y que se sitúa desde Rabaça o Cabreira do Côa, al norte, hasta Cerdeira o Rochoso, al sur. Una zona que se encuentra a unos 20 kilómetros de la frontera española por Salamanca. En él trabajan actualmente 95 medios terrestres, 12 medios aéreos y 325 bomberos forestales.

La cercanía de este incendio con la frontera salmantina, ha hecho que este martes se estén registrando niveles desfavorables en la calidad del aire, en zonas del oeste y suroeste de la provincia salmantina. De hecho, desde la propia ciudad de Salamanca se puede apreciar la presencia de humo y un aire más denso si se mira hacia el oeste.

En torno a las 6:00 horas se ha alcanzado el pico máximo en la estación de Monfragüe, sin embargo, el cambio del viento ha hecho que en torno a las 10:00 horas haya bajado ligeramente este índice, aunque sigue en niveles desfavorables y que experimentan “efectos negativos sobre la salud”.

No obstante, la previsión meteorológica prevé que el viento vuelva a soplar fuertemente en dirección a la provincia, por lo que estos niveles seguramente volverán a subir.

Publicidad Publicidad

Según los datos ofrecidos por el MITECO, la calidad del aire desfavorable por la presencia de PM10, partículas de ceniza y hollín microscópicas que penetran en las vías respiratorias y pueden causar irritación y problemas de salud.

Por ello se recomienda a la población reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre, especialmente si se experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta.

¿Qué son las partículas PM10?

Las siglas PM10 hacen referencia a pequeñas partículas en suspensión con un diámetro inferior a 10 micrómetros (unas siete veces más finas que un cabello humano).

En el caso de un incendio forestal, estas partículas están compuestas fundamentalmente por polvo, hollín y cenizas microscópicas que viajan decenas de kilómetros arrastradas por el viento.

Su principal peligro es que, debido a su diminuto tamaño, burlan las defensas de la nariz y penetran en el sistema respiratorio, pudiendo causar irritación en la garganta y los pulmones, así como agravar los síntomas en personas con asma o alergias