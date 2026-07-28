Convocadas medio centenar de plazas para ingresar como farmacéutico en la Administración de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha aprobado una nueva oferta de empleo público en la comunidad. En esta ocasión, un conjunto de plazas correspondientes al Cuerpo Facultativo Superior Sanitario (farmacéuticos) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. El número total será de 50, de las cuales 18 son del de 2023; otras 12 de 2024; y finalmente otras 20 plazas de 2025.

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Al no haber pasado un plazo máximo de tres años desde la primera convocatoria, la normativa permite volver a promocionar las mismas con el fin de cubrir estas vacantes, de las 43 corresponden al turno general y otras 7 serían para el cupo de personas con discapacidad.

Del mismo modo, según ha publicado el Boletín Oficial de Castilla y León este lunes, 27 de julio, las plazas del turno de discapacidad que no se cobran pasarán a las del turno general. Además, aquellas personas que se presenten al turno de discapacidad y superen la puntuación requerida en la general, pasarán a formar parte de las plazas adjudicadas en la general.

Para obtener la plaza se tendrá que superar una oposición mediante ejercicios, valoraciones y puntuaciones, con los siguiente requisitos: poseer la nacionalidad española, ser de los estados miembros de la Unión Europea, tener un cónyuge español o estar incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Por otro lado, se tendrá que tener más de 16 años, poseer el grado o licenciatura en Farmacia (los del extranjero deberán acreditar la posesión), poseer la capacidad funcional para ello y no haber sido inhabilitado como funcionario. Por esto mismo, el órgano encargado del proceso selectivo podrá solicitar la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de la normativa.

Puedes encontrar toda la información correspondiente a la convocatoria en el documento que se facilita a continuación.