El espectacular show de Panorama hace vibrar de nuevo la provincia salmantina a su paso por Santa Marta de Tormes

Momentos antes de las 23:00 horas de este lunes, la plaza Tierno Galván de Santa Marta de Tormes empezaba a llenarse de personas movidas por un mismo objetivo: disfrutar, bailar y cantar a ritmo del grandilocuente espectáculo de la conocida orquesta gallega Panorama, que ha conquistado la localidad salmantina en su quinto día de fiestas.

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La orquesta Panorama hace vibrar Santa Marta de Tormes

Así, cuando el reloj marcaba la hora de arranque, un show repleto de luces, artistas, canciones variadas, coreografías cuidadas y un espectacular montaje técnico comenzaba a hacer temblar la plaza Tierno Galván de la localidad, que lucía a rebosar de público.