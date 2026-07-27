USECIC, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local desplegarán un dispositivo especial durante las fiestas de Carbajosa

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, y el alcalde de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, han copresidido en la mañana de este lunes la reunión ordinaria de la Junta Local de Seguridad del municipio.

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En el encuentro han participado representantes de la Guardia Civil, la Policía Local del municipio, la Junta de Castilla y León y miembros de la corporación municipal.

El eje central de la reunión ha sido la planificación del operativo especial para las fiestas patronales en honor a San Roque, que se celebrarán del 14 al 18 de agosto y por las que se solicitará un mayor refuerzo orientado a supervisar los actos de gran afluencia de público, prestando especial atención a los espectáculos taurinos y a las actuaciones musicales.

Dentro de las medidas preventivas, la subdelegada ha destacado la instalación de un Punto Violeta durante los festejos. Este espacio estará habilitado para ofrecer atención integral y prestar ayuda inmediata a cualquier mujer que sufra algún tipo de agresión. Asimismo, la junta ha hecho un llamamiento a velar por el bienestar de los jóvenes y a fomentar un consumo responsable de alcohol durante las celebraciones.

Rosa López ha subrayado que la estrecha cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad es clave para mantener los reducidos índices de criminalidad en la provincia. En este sentido, ha apelado a la prudencia ciudadana y al respeto de las normas de convivencia para garantizar que tanto vecinos como visitantes disfruten de unos días festivos en un ambiente seguro.

En materia de despliegue, la Guardia Civil mantendrá su habitual colaboración con la Policía Local mediante un dispositivo especial que incluirá miembros de la Comandancia de Santa Marta, patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), el servicio cinológico y el apoyo del Subsector de Tráfico, que ejecutará controles preventivos de alcohol y drogas.