San Cristóbal de la Cuesta se ha convertido en los últimos años en uno de los municipios donde las fiestas reinan día a día. Desde el 30 de julio y hasta el 2 de agosto, la localidad armuñesa ha organizado un sinfín de actividades, tanto para los más pequeños de la casa como para los adultos.

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Desde los comienzos a ritmo de charanga hasta llegar al final a cargo de DJ Toto, San Cristóbal de la Cuesta ha preparado toda una programación con exhibiciones, concursos, tradición, homenajes y muchas degustaciones.

Eso sí, cabe destacar que durante los días anteriores también se disputarán algunos torneos en el pueblo, como serán la exhibición de fútbol sala para niños y niñas el lunes, 27 de julio; la exhibición de freestyle con Paloma Freestyle el miércoles, 27 de julio; o las finales del fútbol sala absoluto y veterano el mismo miércoles, 29 de julio. En los días anteriores, se han disputado las semifinales de fútbol sala de la categoría más veterana, tanto los días 23 como 26 de julio.

Jueves, 30 de julio

20:15 horas. Arrancan las fiestas a ritmo de charanga. Entrega de pañoletas. Concurso de disfraces. Fotomatón. Pregón a cargo de Vega Iglesias Díaz. Empanada y helado para todos.

00:00 horas. Orquesta Tucán Brass.

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Viernes, 31 de julio

12:00 horas. Exhibición de Patinaje en la zona deportiva.

13:00 horas. Jornadas de puertas abiertas en las piscinas municipales.

16:30 horas. Gymkana de agua y fiesta holi en la piscina.

17:30 horas. Concurso Cultural en el centro sociocultural.

20:00 horas. Homenaje a los mayores de San Cristóbal de la Cuesta en el salón de plenos

20:15 horas. Juego de la Oca (gymkana para adultos) en la zona deportiva.

21:15 horas. Canciones españolas a cargo de Laura Cerdeño.

00:00 horas. Macrodiscoteca electrolatino en la calle Armuña.

Sábado, 1 de agosto

07:00 horas. Chocolatada (también estará a las 10:00 horas).

11:00 horas. Petanca en el frontón.

12:00 horas. Juego de la Oca infantil con pintacaras y globoflexia en la zona deportiva.

18:00 horas. Recorrido por las peñas con charanga.

20:00 horas. Tardeo con charanga en la calle Armuña.

21:00 horas. Espectáculo circense con patatada posterior en la plaza de España.

00:00 horas. Orquesta La Búsqueda en la calle Armuña.

04:30 horas. Dj Toto.

Domingo, 2 de agosto

13:00 horas. Misa, procesión y ofrenda en honor a su patrón.

14:45 horas. Paellada.

17:00 horas. Hinchables de agua y fiesta de la espuma en la zona deportiva.