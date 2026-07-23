La programación se desarrollará del 27 de julio al 2 de agosto

El Ayuntamiento de La Vellés ha preparado una nueva edición de su Semana Cultural, que se celebrará del lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto con una programación llena de actividades para todos los públicos.

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Todos los espectáculos comenzarán a las 22:00 horas y se desarrollarán en distintos espacios y barrios del municipio, con propuestas que incluyen teatro, música en directo, flamenco, magia y cine de verano.

La programación arrancará el lunes 27 de julio en la Iglesia parroquial con la obra de teatro “Juan, el espíritu del amor”. El martes 28 será el turno del tango moderno con el espectáculo “La historia de un tango”, en la calle Acera de Carrevilla.

El miércoles 29, la Banda de Música de Alba de Tormes ofrecerá un concierto en la Plaza Alfonso XIII, mientras que el jueves 30 el cantante Sergio Lucas llevará su espectáculo flamenco a la calle Mayor.

El viernes 31 actuará el grupo MalaJota Folk en la calle Galiana, y el sábado 1 de agosto el mago Fernando García ofrecerá su espectáculo de magia en la Plaza Alcalde Carlos Lobato.

La Semana Cultural finalizará el domingo 2 de agosto con el tradicional cine de verano en la Plaza del Ayuntamiento, donde se proyectará la película “Coartadas”.

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