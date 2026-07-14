Del 30 de julio al 12 de agosto, el municipio ofrecerá un completo programa de actividades

Pedrosillo de los Aires ya ha dado a conocer el programa de las Fiestas de Verano 2026.

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La programación arrancará el jueves 30 de julio con la tradicional colocación de banderines en la Plaza de la Iglesia a las 20:00 horas, dando paso por la noche a un torneo de beerpong en las Escuelas.

El ambiente festivo continuará el viernes 31 de julio con el campeonato de fútbol, seguido del pregón oficial en la Plaza del Ayuntamiento, donde se repartirá rebujito entre los asistentes. La jornada concluirá con una sesión de DJ, un concurso de pasodobles y el concurso de disfraces, que premiará tanto las mejores propuestas individuales como grupales entre los menores de 18 años.

El fin de semana concentrará algunos de los actos más multitudinarios. El sábado 1 de agosto se celebrarán los concursos de postres y tapas, el campeonato de tute y una parrillada popular antes de una gran noche de música con la macrodiscoteca Electrolatino, bingo y una actuación de DJ.

Por su parte, el domingo 2 de agosto comenzará con la tradicional cencerrada amenizada por la charanga La Escala. La jornada incluirá la celebración de la Santa Misa y la procesión, en la que se anima a los vecinos a vestir el traje regional o el mantón para mantener viva la tradición. Después tendrá lugar la paella popular y un bingo para los asistentes.

Durante los días siguientes, el programa combinará propuestas deportivas y familiares, como un parque infantil, campeonatos de calva y remi, juegos infantiles en la piscina, una carrera de bicicletas y un torneo de dardos. También habrá espacio para la música con un tardeo flamenco a cargo de Hermanos Rivas en el bar de las piscinas.

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