El campo de fútbol de El Salinar ya cuenta con gradas

Nueva mejora en el campo de fútbol de El Salinar. Y es una vieja petición de los padres y madres del Club Deportivo Villamayor. Desde este mismo martes, El Salinar tiene una nueva imagen y es con gradas para los aficionados que acudan a ver los encuentros.

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Dos bloques de gradas, detrás de cada portería de fútbol 7 y en los laterales de los banquillos de fútbol 11, dotarán de una imagen más moderna y actualizada para el campo de fútbol.