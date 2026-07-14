Esta obra, que supone una inversión de 1,1 millones de euros, refuerza el compromiso de la Junta con la Sanidad: “Es una de las señas de dignidad de Castilla y León y del Gobierno autonómico"

Minutos antes de las 10:00 horas de este martes 14 de julio, las calles de Santa Marta de Tormes se han comenzado a llenar de personas, periodistas y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. ¿El motivo? Recibir al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha acudido para visitar la ampliación del centro de salud de dicho municipio salmantino. En este acto también han estado presentes Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad, además del alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo.

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Esta reforma, cuyas obras comenzaron en enero del pasado año 2025 y han finalizado en abril de este 2026, han supuesto una ampliación de superficie de 175 metros cuadrados. En cuanto al presupuesto, este supone unas inversiones cercanas a los 1,1 millones de euros, gestionadas por la Junta de Castilla y León y procedentes del Plan de Mejora en Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP).

Como resultado, esta inversión ha permitido mejorar la atención sanitaria que reciben más de 19.000 personas de 13 municipios. Así, se ha construido un edificio anexo, “moderno y energéticamente eficiente”, tal y como ha apuntado Mañueco, con nuevos espacios para el Punto de Atención Continuada (PAC), la Unidad de Matrona, el Área de Extracciones, además de una nueva Unidad de Fisioterapia. Esta primera actuación ha supuesto una inversión de 876.000 euros.

Dentro de esta reforma, otras mejoras realizadas se refieren a la redacción del Proyecto de Mejora Energética, por valor de 7.260 euros; la mejora de la envolvente, por importe de 191.924 euros, que incluye la renovación de todas las ventanas y actuaciones sobre la cubierta; y la nueva climatización, que ha supuesto un gasto de 264.990 euros. Estas reformas han supuesto una segunda inversión de 464.000 euros.

El Presidente De La Junta De Castilla Y León, Alfonso Fernández Mañueco, Visita La Ampliación Del Centro De Salud De Santa Marta De Tormes (19)

Tras recorrer la totalidad de las instalaciones, ha llegado el momento de acudir al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, donde la Coorporación Municipal ha recibido al presidente de la Junta de Castilla y León. En su intervención, ha querido destacar la apuesta de este Gobierno autonómico por una sanidad universal, pública, gratuita, de calidad, de beneficio a todas las personas: “Creo que es una de las señas de dignidad, por un lado de nuestra tierra y por otro lado también de nuestro Gobierno”.

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Además, Mañueco ha recalcado que esta obra es un gran ejemplo de la apuesta de la Junta de Castilla y León por tener las “mejores infraestructuras”: “Para que los profesionales puedan dar la mejor atención, es esencial que cuenten con las tecnologías más novedosas”.

Por su parte, el primer edil, David Mingo, ha recalcado la importancia que esta renovación supone en beneficio para las personas: “Detrás de cada renovación hay un paciente que recibirá una mejor atención, un profesional que desarrollará su trabajo en mejores condiciones y una familia que encontrará un servicio sanitario más cercano”, ha concluido, haciendo hincapié en que esta obra “beneficia a miles de ciudadanos y refuerza el papel de Santa Marta en todos los grandes polos de servicio”.

El Presidente De La Junta De Castilla Y León, Alfonso Fernández Mañueco, Visita La Ampliación Del Centro De Salud De Santa Marta De Tormes (10)

Infraestructuras sanitarias en Salamanca Además de la ya detallada renovación del centro de salud de Santa Mareta de Tormes, Fernández Mañueco ha recordado que la Junta destinó casi 100 millones de euros a la sanidad de la provincia de Salamanca durante la pasada legislatura y ha repasado las principales actuaciones impulsadas para modernizar las infraestructuras sanitarias.

Entre ellas, ha citado la ampliación del centro de salud que ha visitado hoy; las reformas de los centros de salud de Villoria y Garrido Norte, la finalización del nuevo centro de salud de Prosperidad; la redacción del proyecto del futuro centro de salud de San José-Zurguén y la ampliación del centro de salud de Peñaranda de Bracamonte para dotarlo de una Unidad de Fisioterapia. Asimismo, ha señalado las actuaciones previstas en los centros de salud de Tejares y Sancti Spíritus, así como la futura transformación del consultorio de Carbajosa de la Sagrada en centro de salud una vez se disponga de la parcela necesaria.