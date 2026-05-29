El PSOE de Salamanca denuncia el desmantelamiento de la sanidad rural “dejando a pueblos sin consulta médica cerca del mes”

El PSOE de Salamanca ha denunciado públicamente el desmantelamiento de la sanidad rural. Como ejemplo ha puesto al Guijo de Ávila, donde se ha podido evidenciar “el fracaso sanitario de la Junta de Castilla y León” donde “se quedan sin ver un médico o sin que pase consulta de forma presencial en su consultorio hasta quince días, en el mejor de los casos, porque en ocasiones se pasa cerca de un mes”, como ha confirmado también la alcaldesa del municipio, Mamen Briz.
Como ha explicado la propia regidora, se trata de un problema “muy grave” debido a que la mayoría de la población, en rangos de edad que superan los 65 años, tienen que desplazarse hasta Guijuelo o Santibáñez de la Sierra para poder recibir esas consultas médicas.
Por otro lado, desde el PSOE también han indicado que “es una preocupación constante y diaria entre los vecinos y Corporaciones municipales por la falta de cobertura médica fija y continuada en los consultorios rurales”, además de señalar directamente a Alfonso Fernández Mañueco: “El mundo rural no se defiende con discursos vacíos ni con campañas institucionales, se defiende garantizando derechos básicos como la atención médica. Tampoco echándole la culpa a los médicos o los profesionales sanitarios, o al Gobierno de España, como está haciendo para eludir su responsabilidad y sus competencias”.