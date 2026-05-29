Atrapada una mujer tras volcar un turismo en Narros de Matalayegua

Una mujer ha quedado atrapada en su vehículo tras volcar en la carretera SA-210, en el kilómetro 5, junto a Narros de Matalayegua. Un incidente que se ha producido a las 13:38 horas, donde mujer y conductor se encontraban conscientes al momento de realizar la llamada al Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León.

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Hasta el lugar se ha movilizado dotaciones de los bomberos del parque de Béjar y de Tamames que han trabajado en la excarcelación de la fémina, de unos 45 años, según han indicado desde el centro de coordinación.

Tras la llamada, el propio Servicio de Extinción de Incendios ha conseguido llegar hasta la zona para trabajar en el lugar de los hechos. Sobre las 14:20 horas, lograron sacar del vehículo a la mujer herida, que ha sido atendida por los servicios sanitarios. Más tarde, la mujer junto a un varón fueron trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

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