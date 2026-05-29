Tras el informe remitido por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, la USAL incluye en su calendario académico la nueva titulación

Buenas noticias para Salamanca y su universidad pública tras conocerse el informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León en el que aprobaba impartir clases de Veterinaria en la USAL, además de Medicina en la Universidad de Burgos (UBU) y León (ULE), y Farmacia en la Universidad de Valladolid (UVA).

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Según ha destacado la Junta de Castilla y León, estas nuevas titulaciones “posicionarán a las universidades de la Comunidad y a la propia Castilla y León como referentes en excelencia y modernidad, a la vez que se atiende una demanda histórica de las instituciones académicas y gran parte de la sociedad”.

Durante la mañana de este viernes. 29 de mayo, se ha dado a conocer esta noticia, por lo que las diferentes universidades podrán ofertar las 90 plazas de Veterinaria en la Universidad de Salamanca, las 72 nuevas plazas en el Grado de Medicina de la Universidad de Burgos, las 80 de la titulación en León y las 60 plazas de Farmacia de la UVA, de cara al próximo 3 de junio, momento en el que se abre el plazo de preinscripción obligatoria.