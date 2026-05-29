La Fundación General de la USAL participa en una jornada europea del proyecto ReNature en Lituania

La Fundación General de la Universidad de Salamanca ha participado esta semana en una jornada del proyecto europeo ReNature celebrada en Lituania, dentro de una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Erasmus+.

Publicidad Publicidad

Durante el encuentro se presentaron los avances del proyecto y varios casos de estudio innovadores aportados por España, entre ellos el uso de aves rapaces para regenerar bosques y la utilización de lana no tejida como aislante sostenible, propuestas que recibieron una valoración muy positiva.

La Fundación estuvo representada por Alberto Hernández Gudino y Pilar Poveda Bueno, reforzando así el compromiso de la institución con la sostenibilidad, la innovación y la cooperación internacional.