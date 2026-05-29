La USAL estudia líneas de colaboración con la Universidad San Pablo de Perú estudian líneas de colaboración

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con el rector de la Universidad Católica San Pablo, Alonso Quintanilla, para analizar posibles líneas de colaboración entre ambas instituciones a través del desarrollo de proyectos innovadores de investigación.

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Por parte de la Universidad de Salamanca, también han asistido al encuentro el vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Raúl Prieto; el catedrático y director de la Cátedra de Perú, José Ramón Alonso; y la directora académica de Cooperación Internacional, María Cruz Sánchez.

Durante la reunión, Corchado y Quintanilla han explorado oportunidades de cooperación orientadas a impulsar la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en ámbitos de interés común para ambas instituciones.

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