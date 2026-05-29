El Claustro de la Universidad de Salamanca aprueba sus nuevos Estatutos con un respaldo del 86%

El Claustro Universitario de la Universidad de Salamanca ha aprobado sus nuevos Estatutos con el respaldo del 86 % de los votos emitidos, superando con creces la mayoría absoluta necesaria. La sesión extraordinaria, presidida por el rector Juan Manuel Corchado Rodríguez en el Paraninfo, registró una alta expectación con 243 claustrales asistentes y culminó tras más de tres horas de debate. Este resultado pone fin a un largo proceso de meses basado en el consenso y la participación activa de estudiantes, profesorado y el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

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El proyecto de reforma abarcó un total de 259 artículos, de los cuales el 43,2 % (112 artículos) fue objeto de enmienda, mientras que el 56,8 % restante se mantuvo intacto. El éxito del procedimiento quedó reflejado en que el 91 % de las enmiendas presentadas por los claustrales fueron finalmente aceptadas o integradas en el texto. La mayor parte de estas propuestas de modificación se concentraron en la regulación de los órganos de gobierno, el régimen de personal del PTGAS y la estructura académica de los campus y facultades.

Con esta aprobación, la institución cumple con la obligación de adaptación normativa prevista en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). El texto definitivo será remitido a la Junta de Castilla y León para pasar el pertinente control de legalidad, quedando pendiente únicamente su publicación en el BOCYL para su entrada en vigor definitiva.