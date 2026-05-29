El presidente de Unionistas reconoce la importancia de subir las cuotas de socios para mantener el status del club en la categoría y comprar los videomarcadores

Miguel Ampuero afronta su primera Asamblea como presidente del club. Y lo hace con tranquilidad, sosiego y también con descanso después de haber salvado el año económico. Ahora, afronta la necesidad de la subida de cuotas para mantener el status del club, con la posibilidad de comprar los videomarcadores y también con la lección aprendida del despilfarro en el último mercado de invierno por parte del club.

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Su primera Asamblea como presidente. “Te diría que como casi todas. La preparación es intensa con las cuotas y también llevamos el tema adicional de los videomarcadores. No la siento diferente”.

Desde la directiva se ha incidido en la necesidad de aumentar las cuotas. ¿Por qué? “Este año hemos intentado ir respondiendo a lo que demandaban los socios de una votación previa, pero también queríamos dar nuestra opinión y explicar el porqué. Nuestro presupuesto cada año, nuestras partidas básicas están subiendo. Si queremos mantener nuestra posición, hay que hacer una subida a las cuotas”.

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¿Cómo le explica al socio que se han vendido jugadores y entrenadores por más de 100.000 euros y exista la necesidad de subir las cuotas? “El mercado de invierno, cuando se hacen transacciones de venta, se suele invertir de vuelta. Luego puede haber un debate de si ir al verde o a otros lugares. Desde la Comisión Deportiva de la directiva deciden que había que invertir mucho para salvar el año”.

¿Qué sucede con el patrocinador principal? “Está siendo complicado encontrar patrocinadores principales y estamos viendo si es posible o no continuar con ellos. Tenemos incertidumbre”

¿Unionistas estuvo cerca de cerrar el ejercicio en negativo? “No sé si hubiésemos acabado en negativo, la inversión fue muy fuerte en el mercado de invierno. El club tiene otras partidas de taquillas o ingresos de bares que luego hay que ver si se cumplen o no. La Copa del Rey a nivel presupuestario irá al a partida del año que viene”.

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¿Qué le aportará comprar los videomarcadores al club? “Explotación de ingresos. Es un soporte que nos permite atraer una serie de patrocinadores diferentes y nos permite la publicidad más volátil. Podemos vender paquetes de partidos en televisión en abierto o cuando jugábamos Copa del Rey, traer los videomarcadores tenían un coste”.

Existe un acuerdo verbal con el Campo de Tiro para que Unionistas pueda entrenar allí el año que viene en hierba natural. “Al final, desde el club, lo que queremos es dotar de mayor infraestructura al primer equipo, al filial, al División de Honor y al femenino. El primer equipo demanda entrenar en hierba natural y hace que existan menos lesiones. Es una intención real y hay que ver si puede encajar en los próximos presupuestos. Pero necesitamos ver y hablar con el Ayuntamiento, porque sería un desembolso del club”.

¿Se ha involucrado usted en el fichaje del nuevo entrenador? “Sí. Obviamente, la decisión no es mía. Pero en esta ronda de contactos, a Antonio le gusta tener la visión del presidente”.

No me diga que también tiene un grupo de whatsapp para tomar estas decisiones. “Bueno… en mi trabajo también tenemos aplicaciones de mensajería. Las decisiones se toman en el cara a cara”.

¿Puede soportar Unionistas otra plantilla de 24 jugadores? “Creo que no. Es más para Antonio, pero tenemos un club que debe ir a plantilla corta para tener una estructura común con el filial y el juvenil”.