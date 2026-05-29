Baja muy importante en el cuerpo técnico de Unionistas de Salamanca. Según puede adelantar SALAMANCA24HORAS.COM, Raúl Turiño no seguirá en el club charro la próxima campaña.

Publicidad Publicidad

El entrenador de porteros, que además asumía muchas más tareas dentro del cuerpo técnico, ha decidido poner punto y final a su etapa en el club blanquinegro y busca un tiempo de descanso personal.

Raúl Turiño era uno de los históricos del cuerpo técnico de Unionistas y llevaba en el club desde la etapa de Regional de Aficionados. Además, Turi era una figura muy querida dentro de los porteros de la base de Unionistas de Salamanca.