Reunión entre Unionistas y Lolo Escobar

Unionistas sigue a la búsqueda de nuevo entrenador. Y el último nombre que puede aportar SALAMANCA24HORAS.COM es Lolo Escobar. El técnico extremeño, que entrenó en el tramo final de la temporada al Real Avilés, se encuentra en conversaciones con el club salmantino aunque no hay acuerdo económico entre ambas partes.

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Lolo Escobar es conocido en el fútbol charro, puesto que entrenó en la campaña 2020/21 al Salamanca CF UDS, y de ahí se marchó al Mirandés a Segunda División. Hércules, Algeciras, Lugo y Real Avilés han sido sus últimas experiencias en la categoría.

El nombre de Lolo Escobar se une a otros ya desvelados como Javi Rey o Sandroni, pero en esta ocasión las conversaciones deportivas están más avanzadas y ahora habrá que saber si Unionistas satisface las cantidades económicas del entrenador.