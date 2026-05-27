En la búsqueda de nuevo entrenador para Unionistas, Antonio Paz ya se encuentra haciendo llamadas a varios agentes y entrenadores. SALAMANCA24HORAS.COM desvelaba durante la mañana de este miércoles que el director deportivo había tanteado al entorno de Javi Rey para acercar posturas. Y este medio de comunicación también puede confirmar una conversación entre Antonio Paz y los agentes de Sandroni.

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El entrenador argentino ha estado en dos ocasiones encima de la mesa del club charro. En la primera ocasión, Toni García firmó a Dani Ponz tras la destitución de Raúl Casañ; la segunda, mucho más cercana, Antonio Paz se decidió por Mario Simón en vez de por el argentino.

Alejandro Sandroni tomó las riendas posteriormente del Talavera y no pudo salvar al conjunto cerámico en los encuentros finales. Sus números dejaron una media de 1,31 puntos logrados por partidos jugado.