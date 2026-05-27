Más grande y con un 20 por ciento más de empresas, así es una innovadora Feria de la Industria Cárnica

Hasta 18.000 profesionales se darán cita en Guijuelo durante la próxima semana con motivo de la celebración de la Feria de la Industria Cárnica. 120 expositores, un 20 por ciento más que en la edición anterior, una nueva nave construida especialmente para dar cabida a todas las empresas que demandan espacio en este evento y los últimos avances tecnológicos del sector se darán cita durante cuatro días en la villa chacinera.

Publicidad Publicidad

Del 2 al 5 de junio el recinto ferial de la localidad acogerá uno de los eventos más importantes del sector en el país, que cada edición crece y atrae a más profesionales de un sector en el que Guijuelo es referente nacional.