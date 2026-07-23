Alberto Alonso se despide del Ayuntamiento de Guijuelo tras 35 años de servicio como Policía Local

El Ayuntamiento de Guijuelo ha despedido a Alberto Alonso en su último día de trabajo activo, después de más de tres décadas de servicio público. El agente de la Policía Local estuvo acompañado por una amplia representación de la Corporación municipal, encabezada por el alcalde, Roberto Martín, así como por numerosos compañeros que quisieron arroparle en esta jornada.

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Alonso inició su trayectoria como policía local en 1991 y, tras 35 años de dedicación al municipio, pone fin a su etapa profesional rodeado de quienes han compartido con él su labor diaria.