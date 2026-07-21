El juez de paz de Guijuelo, José Conde García, se encargará de abrir paso a las Fiestas 2026

Después de 60 años trabajando y habitando en la localidad de Guijuelo, su actual juez de paz, José Conde García, será el encargo de pronunciar el pregón de las Fiestas 2026.

Publicidad Publicidad

Este guijuelense, nacido en Medinilla, llegó a la localidad con 16 años y lleva 60 años viviendo en Guijuelo. En su trayectoria profesional ha trabajado en la banca y en el Banco Español de Crédito hasta su jubilación, tal y como apunta el Ayuntamiento.

Posteriormente, también participó en la directiva del C.D. Guijuelo como tesorero durante cuatro años. Desde el 2010, en cambio, ha desempeñado el cago de Juez de Paz de la localidad.