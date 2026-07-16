Cabezuela de Salvatierra celebra sus fiestas el 1 y 2 de agosto

El primer fin de semana del mes de agosto, los días 1 y 2, la pedanía de Guijuelo, Cabezuela de Salvatierra, celebrará sus Fiestas de Verano con propuestas deportivas, gastronómicas y sociales. La cita supone uno de los momentos más esperados del verano para los vecinos que residen habitualmente en la localidad y para quienes regresan estos días.

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El programa del sábado se centrará en la degustación de ibéricos en la plaza Mayor, donde se pondrá en valor el producto típico de la zona, además de verbena con la orquesta Athenea, que animará la noche con música para todos los públicos.

Y el domingo los vecinos participarán en la comida de confraternidad, una cita abierta a residentes y amigos del pueblo, para lo que es necesario abonar el ticket por importe de 6 € en el bar de la localidad. Además, habrá hinchables en la plaza Mayor y alrededores para los más pequeños, que completarán el ambiente festivo durante la jornada.