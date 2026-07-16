Salamanca ya tiene banda sonora para las Ferias y Fiestas de 2026, que se celebrarán del 7 al 15 de septiembre. Caras reconocidas de la música, bandas emergentes o consolidaciones ¿Cómo suenan los artistas que llenarán la Plaza Mayor este año?

Como es habitual el día que se presentan los conciertos de Ferias y Fiestas 2026, que se celebrarán del 7 al 15 de septiembre, todo el mundo opina, alaba o crítica sobre la lista de artistas que el Ayuntamiento de Salamanca ha elegido para tratar de llenar la Plaza Mayor.

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Una programación musical que combina artistas internacionales, referentes del pop español, música indie, flamenco-pop y sonidos urbanos. La programación arrancará el 6 de septiembre con la Orquesta Vulkano y culminará el día 15 con Antoñito Molina.

Estas son algunas de las canciones más conocidas de estos artistas:

Julieta Venegas (7 de septiembre) La cantautora mexicana, ganadora de varios Grammy y Latin Grammy, abrirá el ciclo de conciertos en la Plaza Mayor. Su mezcla de pop, rock y música latina la ha convertido en una de las artistas más influyentes del panorama hispano. 'Me voy' o 'Limón y sal', son dos de sus canciones más reconocidas. Esta última, envuelta en el mito de que fue compuesta para su gato, aunque la propia artista ha confesado que solo alimentó esa creencia, pero no es cierta.

Canción recomendada: Limón y Sal

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Tony Hadley (Spandau Ballet) (8 de septiembre) La inconfundible voz de Spandau Ballet traerá a Salamanca los grandes himnos del pop británico de los años 80. Su potente directo sigue siendo uno de los más valorados por los amantes del synth-pop. Su canción más conocida es 'True', una balada que se ha convertido en recurrente para muchas escenas románticas de películas y series de televisión.

Canción recomendada: True

Gente de Zona (9 de septiembre) El dúo cubano pondrá el ritmo latino a las fiestas con una actuación cargada de reguetón, salsa y música urbana. Son responsables de algunos de los mayores éxitos internacionales de la última década. Con 'La Gozadera', junto a Marc Anthony, o 'Bailando', con Enrique Iglesias, consiguieron poner a bailar a todo el mundo.

Canción recomendada: La Gozadera

La La Love You (10 de septiembre) La banda madrileña se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos del pop-punk español gracias a canciones pegadizas y conciertos llenos de energía. 'El fin del mundo' es quizá su canción más reconocida, pero tiene otros éxitos como 'Que nada nos pare' o 'El principio de algo'.

Canción recomendada: El Fin del Mundo

La Plazuela El dúo granadino ha revolucionado la escena nacional fusionando flamenco, funk, electrónica y música urbana con un estilo muy personal, muy similar a Sanguijuelas del Guadiana (grupo que actuará el lunes)

Canción recomendada: El Fin del Mundo

M-Clan Una de las bandas más emblemáticas del rock español volverá a demostrar por qué lleva más de tres décadas sobre los escenarios, con un repertorio repleto de clásicos como 'Carolina' o 'La sopa fría'.

Canción recomendada: Carolina

Valeria Castro La joven cantante canaria destaca por su delicadeza compositiva y una voz que la ha convertido en una de las artistas revelación de los últimos años.

Canción recomendada: La Raíz

Íñigo Quintero Tras el fenómeno mundial de Si No Estás, el artista gallego se ha consolidado como una de las grandes promesas del pop español.

Canción recomendada: Si No Estás

Sanguijuelas del Guadiana El grupo extremeño representa la nueva ola del rock alternativo con influencias de folk y letras costumbristas, ganando cada vez más seguidores en el circuito de festivales.

Canción recomendada: 100 Amapolas

Antoñito Molina (15 de septiembre) El cantante gaditano será el encargado de cerrar las fiestas con su mezcla de pop, rumba y flamenco, un estilo cercano que conecta especialmente con el público.