La Plaza Mayor de Salamanca será testigo de la Final del Mundial con el despliegue de otra pantalla gigante

El Ayuntamiento de Salamanca volverá a instalar la pantalla gigante para ver el partido de la Final del Mundial.

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Será España quien se enfrente ante Argentina o Inglaterra, que son las otras dos selecciones de fútbol que en la noche de este miércoles disputarán su pase para figurar en el encuentro que se vivirá el próximo domingo 19 de julio a las 21:00 horas.

La pantalla se volverá a instalar igual que en la semifinal contra Francia delante de la fachada del Ayuntamiento, según confirmó durante una rueda de prensa este martes el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.